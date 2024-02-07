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منها عدم المبالغة.. مدرب الأردن يكشف سر الفوز على كوريا الجنوبية

2/7/2024 2:22:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الحسين عموتة مدرب الأردن، أن الفوز على كوريا الجنوبية، تحقق بعد دراسة وتخطيط.

وكشف عموتة في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، السر الأهم في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، حيث قال: "سر الفوز هو عدم المبالغة في احترام الخصم رغم قوته".

وتابع: "احترمنا منافسنا بعض الشيء لكننا منذ البداية انتهجنا أسلوبًا هجوميًا فاعلاً، منح لاعبينا الثقة المطلوبة".

ولفت عموتة إلى أن التحضير الذهني كان مثاليًا، وساهم في تعزيز ثقة اللاعبين بقدراتهم.

وبين عموتة أنه في محاضرة قبل المباراة أكد للاعبين ضرورة الاستمتاع بلعب كرة القدم وتنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية.

وأضاف: "لعبنا برتم المباراة وتحكمنا بسيرها، وفي بعض الأحيان انكمشنا دفاعيًا، خاصة بعد التقدم بهدفين".

وختم: "استفدنا من الأرقام، فمنتخب كوريا استقبل أهدافًا كثيرة في البطولة، لذلك عملنا على استثمار هذا الضعف، بتكثيف الهجوم".

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