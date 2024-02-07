محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الدورة الـ 48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدورة الـ 48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، وذلك بمقر الكلية في مدينة العين.

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