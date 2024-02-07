تراجع شعبية برامج الماجستير في إدارة الأعمال يثير الجدل حول القيمة والتوافر

(MENAFN
) لقد أثار تراجع شعبية برامج الماجستير في إدارة الأعمال جدلاً مثيراً حول قيمتها وتوافرها, وأعلن جوليان بيركينشاو، نائب عميد كلية لندن للأعمال المرموقة، مؤخراً، أن عصر برامج الماجستير في إدارة الأعمال قد وصل إلى ذروته وأصبح في تراجع, وفي مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز، أشار بيركينشاو إلى انخفاض ملحوظ في الاهتمام بالبرامج التقليدية للماجستير في إدارة الأعمال لمدة عامين، مرجعاً هذا التحول إلى تفضيل دورات أقصر وأكثر تخصصاً, وهذه الاتجاهات ليست مفاجئة نظراً للتكاليف الباهظة المرتبطة ببرامج الماجستير في إدارة الأعمال، التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
كما أصبح العبء المالي لمتابعة درجة الماجستير من مؤسسات مثل كلية لندن للأعمال أمراً محظوراً بالنسبة للكثيرين، حيث ارتفعت رسوم الدراسة من حوالي 80،000 جنيه إسترليني في عام 2018 إلى 115،000 جنيه إسترليني. وعند مراعاة تكاليف العيش والدخل المفقود، يصبح التوفر لهذه البرامج محدوداً بشكل متزايد، مشابهاً للسلع الفاخرة من العلامات التجارية الراقية مثل هيرميس.
كذلك يتم استقبال خبر تراجع شعبية برامج الماجستير في إدارة الأعمال بشعور بالارتياح, ولقد كانت الحصرية والتكلفة لهذه البرامج عائقاً طويلاً لدخول الأفراد من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة, ومع ذلك، هناك حالات حيث كانت برامج الماجستير في إدارة الأعمال توفر فرصًا فريدة، كما يظهر ذلك من خلال لقاء الصدفة بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي، أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد.
في حين تسلط الحكايات الشخصية والملاحظات الضوء على التعقيدات المحيطة بالقيمة المدركة لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال, وبينما قد يجد بعض الأفراد المنهجية والمهارات التي يتعلمونها أثناء برنامج الماجستير أمراً ضرورياً للتقدم في مسيرتهم المهنية أو المبادرات الريادية، قد يشكك آخرون في صلتها بالواقع, ويؤكد ذكر مفاهيم مثل تقدير التقلبات أو تقدير الوظائف غير المعلمة، كما ذكره صديق، على الطبيعة المتخصصة لمناهج دراسية برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التي قد لا تتفاعل مع الجميع.
ويقول النقاد لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال إن عائد الاستثمار قد لا يبرر دائماً النفقات المالية الكبيرة, وعلى الرغم من الفوائد المحتملة لبعض المهن، مثل المديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية أو المهندسين الذين يسعون لاكتساب مهارات إدارية، فإن الشكوك تستمر فيما يتعلق بفعالية برامج الماجستير في إدارة الأعمال بشكل عام, ويعتقد النقاد الأكاديميون أن هذه البرامج قد تعد بالكثير وتقدم القليل، مما يثير مخاوف بشأن اقتراحات قيمتها والتداعيات الطويلة الأجل لها.
ومع استمرار المناقشات حول مستقبل برامج الماجستير في إدارة الأعمال، يشمل الجدل قضايا أوسع متعلقة بالتوفر والقيمة والتأثير الاجتماعي, ويدفع التغير المتنقل في مجال التعليم التجاري إلى التفكير في دور المؤسسات التقليدية في تجهيز القادة والمبتكرين المستقبليين، وكذلك الحاجة إلى مسارات بديلة للتطوير المهني في اقتصاد عالمي يتغير باستمرار.
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