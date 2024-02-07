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السعدون يفتتح الجلسة التكميلية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين

2/7/2024 2:17:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • مجلس الأمة يوافق
    على فتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون دينار للسنة المالية 2023/2024 لتغطية مخصصات رئيس الدولة ويحال إلى الحكومة
  • مقرر لجنة الميزانيات أسامه الزيد: أحيل للجنة مشروع بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون لميزانية الإدارات والوزارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 ويؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لتغطية مخصصات رئيس الدولة على اعتبارات المخصص الحالي المعمول به في عهد الأمير الراحل لا يكفي
  • مجلس الأمة يوافق بإجماع الحضور على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بالمداولتين ويحيله إلى الحكومة
  • المجلس يزكي النواب د.حمد المطر ود.حسن جوهر وحمد العبيد للجنة حماية الأسرة من المخدرات
  • مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات
  • تزكية جراح الفوزان عضواً في اللجنة المالية وعبدالله الأنبعي عضواً في لجنة المرافق العامة وأحمد لاري عضواً في لجنة المرأة والأسرة والطفل ود.
    عبدالهادي العجمي عضواً في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة وسعود العصفور عضواً في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية

  • المجلس ينتقل إلى بند انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان:
    1 -لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    2-لجنة المرافق العامة.
    3-لجنة المرأة والأسرة والطفل.
    4-لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
    5-لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية.
    6-لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزير الأشغال.
  • رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين

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