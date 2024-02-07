السعدون يفتتح الجلسة التكميلية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين

السعدون يفتتح الجلسة التكميلية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين
التاريخ
2/7/2024 2:17:54 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
مجلس الأمة يوافق
على فتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون دينار للسنة المالية 2023/2024 لتغطية مخصصات رئيس الدولة ويحال إلى الحكومة مقرر لجنة الميزانيات أسامه الزيد: أحيل للجنة مشروع بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون لميزانية الإدارات والوزارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 ويؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لتغطية مخصصات رئيس الدولة على اعتبارات المخصص الحالي المعمول به في عهد الأمير الراحل لا يكفي مجلس الأمة يوافق بإجماع الحضور على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بالمداولتين ويحيله إلى الحكومة المجلس يزكي النواب د.حمد المطر ود.حسن جوهر وحمد العبيد للجنة حماية الأسرة من المخدرات مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات تزكية جراح الفوزان عضواً في اللجنة المالية وعبدالله الأنبعي عضواً في لجنة المرافق العامة وأحمد لاري عضواً في لجنة المرأة والأسرة والطفل ود.
عبدالهادي العجمي عضواً في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة وسعود العصفور عضواً في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية
المجلس ينتقل إلى بند انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان:
1 -لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
2-لجنة المرافق العامة.
3-لجنة المرأة والأسرة والطفل.
4-لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
5-لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية.
6-لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزير الأشغال. رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين
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