الأمم المتحدة تحذّر من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف /PNN/ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه للصحفيين في جنيف إن "القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني". يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه المكتب بزيادة القصف الإسرائيلي في محافظة رفح يومي الأحد والاثنين.

وفي الوقت نفسه، يواصل الآلاف من المواطنين النزوح إلى المحافظة الجنوبية، بمن فيهم كثيرون من محافظة خان يونس المجاورة التي اجتاحتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتعرض لقصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته.

ونتيجة هذا النزوح زاد عدد سكان رفح خمسة أضعاف منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إذ كان يقدر بثلاثمئة ألف نسمة ليصل الآن إلى حوالي 1.4 مليون.

وقال لاركيه: "إن الأعمال العدائية المكثفة في رفح- في ظل هذا الوضع- يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك".

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، بأن 8 آلاف شخص ممن كانوا يحتمون بمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس قد أخلوا المستشفى، يوم الاثنين، بعد حصار وتهديدات الاحتلال.

ولكنه قال إن الوضع في غزة يعد كابوسا وأكبر من أن يكون كارثيا ولا يزال يزداد سوءا. وأعرب عن حزنه بشأن استشهاد عاملة الإغاثة هداية حمد، من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء القصف الإسرائيلي على مستشفى الأمل يوم الجمعة.

وأشار لونغ إلى أن المستشفى كان محاصرا- خلال الأسبوعين الماضيين- بقصف إسرائيلي عنيف، مع عدم وجود طريق للدخول إليه أو الخروج منه.

وتحدث عن النقص الحاد في الأدوية والغذاء والمياه وقال إن تجديد المخزونات بالمستشفى والوصول إلى سيارات الإسعاف، مهمة "شبه مستحيلة".

ولا يزال ما يقرب من 100 شخص موجودين داخل المنشأة الصحية، بمن فيهم مرضى مسنون وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يمكن نقلهم، إلى جانب الموظفين والمتطوعين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر: "لا أريد حتى أن أفكر في إمكانية إغلاق مستشفى الأمل في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن السيناريو نفسه حدث في مستشفى آخر، هو مستشفى القدس، في مدينة غزة، الذي أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقفه عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأمس الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه "تم إجلاء حوالي 8000 نازح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس، فيما بقي 40 نازحا فقط من كبار السن، بالإضافة إلى حوالي 80 مريضا وجريحا و100 من الطواقم الإدارية والطبية".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المتطوعين تامر محمد حسين شاهين وحمدان سامر أبو خاطر واقتادتهما إلى جهة مجهولة وذلك أثناء مرورهما على حاجز الاحتلال العسكري، ضمن الممر الإنساني للنازحين في مستشفى الأمل.

وأوضحت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا لتفتيش النازحين بعد اجلائهم قسرًا من المستشفى.

وأفادت الجمعية، اليوم الثلاثاء، بأن محيط مستشفى الأمل تعرض لقصف إسرائيلي عنيف وإطلاق نار، ما أدى إلى تطاير الشظايا على المستشفى. كما قصف طيران الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في محيط فرع الجمعية في رفح جنوب القطاع.