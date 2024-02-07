تركزت في طولكرم وجنين : حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين / طولكرم / PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملات دهم وتفتيش في عدد من محافظات الضفة الغربية حيث قام جيش الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين.
وفي اطار هذه الاقتحامات اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال الليلة الماضية.
وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال مدعومة بحرافتين المدينة من المحور الغربي، مرورا بشارع مسجد المرابطين ودوار العليمي ( المحاكم)، وشارع السكة عبر دوار اكتابا وشارع اسكان الموظفين باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مداخل مخيم نور شمس ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية اليه، في الوقت الذي قامت جرافاتها بتخريب وتدمير البنية التحتية لعدة محاور شملت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخله، وشارع جبل النصر وحارتي
الدمج والمسلخ في المخيم.
وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين على الشارع الرئيسي وفتشتها ونشرت قناصتها على البنايات العالية في محيط المخيم.
وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المركبات المصطفة على طول شارع السكة في المدينة، ونشرت دورياتها على طول شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات متتالية، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى مخيم نور شمس.
كانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم مساء أمس، وجابت منطقة الحي الغربي، قبل انسحابها لتعاود اقتحامها فجر اليوم.
اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين.
وذكرت مصادر محلية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات
اقتحمت المدينة من شارع حيفا وشرعت الجرافات بتدمير للبنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم وبجانب المستشفى الميداني الأردني، كما دمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة.
وأطلق جيش الاحتلال الرصاص على المواطنين المتواجدين امام مستشفى جنين الحكومي، كما اندلعت مواجهات في المخيم واحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال عند دوار برقين وبالقرب من دوار قرية كفرقود.
وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال من تجاه شارع الناصرة.
وفي طمون أصيب مواطنان، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا في الأطراف، حيث أصيب أحدهما بالرصاص الحي والآخر بشظايا الرصاص الحي.
كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحام طمون، وقامت بتفتيش منزلين، حيث تمت مداهمة منزل الأسير مراد ناجح بشارات والاستيلاء على مبلغ ٥ آلاف شيقل من المنزل، إضافة إلى الاستيلاء على الجوال الشخصي لوالد الأسير، كما تم تفتيش منزل المواطن فخري سليمان بشارات.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية وجرافة، وشرعت بنشر قوات من المشاة والقناصة في عدة مناطق منها، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات تخللها إطلاق رصاص كثيف وانفجارات.
وفي محافظة اريحا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في أريحا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر، وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها، وعرف منها، منزل المواطن فخر عوضات المقيطي، والد الأسرى الأربعة، إسلام، وسائد، وصدام، وحسن عوضات.
وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابين من بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني باعتقال قوات الاحتلال محمد ياسين صباح (18 عاما) من بلدة تقوع شرقا، وأحمد حسن (27 عاما) من واد شاهين في مدينة بيت لحم
وقي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطناً من قرية دورا القرع، شمال رام الله.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وجيه حمدان، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من قرية راس كركر، غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت راس كركر، واعتقلت الشاب ساجي نصر نوفل بعد دهم منزله وتفتيشه.
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