تركزت في طولكرم وجنين : حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) جنين / طولكرم / PNN / شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملات دهم وتفتيش في عدد من محافظات الضفة الغربية حيث قام جيش الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين.

وفي اطار هذه الاقتحامات اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال مدعومة بحرافتين المدينة ‫من المحور الغربي، مرورا بشارع مسجد المرابطين ودوار العليمي ( المحاكم)، وشارع السكة عبر دوار اكتابا وشارع اسكان الموظفين باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة.



وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مداخل مخيم نور شمس ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية اليه، في الوقت الذي قامت جرافاتها بتخريب وتدمير البنية التحتية لعدة محاور شملت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخله، وشارع جبل النصر وحارتي

الدمج والمسلخ في المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين على الشارع الرئيسي وفتشتها ونشرت قناصتها على البنايات العالية في محيط المخيم.



وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المركبات المصطفة على طول شارع السكة في المدينة، ونشرت دورياتها على طول شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات متتالية، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى مخيم نور شمس.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم مساء أمس، وجابت منطقة الحي الغربي، قبل انسحابها لتعاود اقتحامها فجر اليوم.

اقتحمت

قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات

اقتحمت المدينة من شارع حيفا وشرعت الجرافات بتدمير للبنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم وبجانب المستشفى الميداني الأردني، كما دمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص على المواطنين المتواجدين امام مستشفى جنين الحكومي، كما اندلعت مواجهات في المخيم واحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال عند دوار برقين وبالقرب من دوار قرية كفرقود.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال من تجاه شارع الناصرة.

وفي طمون أصيب مواطنان، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا في الأطراف، حيث أصيب أحدهما بالرصاص الحي والآخر بشظايا الرصاص الحي.

كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحام طمون، وقامت بتفتيش منزلين، حيث تمت مداهمة منزل الأسير مراد ناجح بشارات والاستيلاء على مبلغ ٥ آلاف شيقل من المنزل، إضافة إلى الاستيلاء على الجوال الشخصي لوالد الأسير، كما تم تفتيش منزل المواطن فخري سليمان بشارات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية وجرافة، وشرعت بنشر قوات من المشاة والقناصة في عدة مناطق منها، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات تخللها إطلاق رصاص كثيف وانفجارات.

وفي محافظة اريحا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر، وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها، وعرف منها، منزل المواطن فخر عوضات المقيطي، والد الأسرى الأربعة، إسلام، وسائد، وصدام، وحسن عوضات.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابين من بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني باعتقال قوات الاحتلال محمد ياسين صباح (18 عاما) من بلدة تقوع شرقا، وأحمد حسن (27 عاما) من واد شاهين في مدينة بيت لحم

وقي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطناً من قرية دورا القرع، شمال رام الله.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وجيه حمدان، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من قرية راس كركر، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت راس كركر، واعتقلت الشاب ساجي نصر نوفل بعد دهم منزله وتفتيشه.

