الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفية إلى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج
ويكون الجو يوم غد غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية باردا نسبياً فوق باقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.
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