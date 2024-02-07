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الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

2/7/2024 2:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفية إلى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويكون الجو يوم غد غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية باردا نسبياً فوق باقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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