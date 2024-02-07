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استشهاد عدد من السوريين وإصابة آخرين في عدوان إسرائيلي استهدف مدينة حمص وريفها

2/7/2024 2:13:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/ PNN- استشهد عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها.

وذكر مصدر عسكري لـ "سانا" أنه "حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.


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