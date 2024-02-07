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كيف علق بايدن على رد حماس حول مقترح بشأن الرهائن في غزة؟

2/7/2024 2:13:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطنه/ PNN- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رد حركة "حماس" على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "مبالغ فيه قليلاً"، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن".

جاء ذلك التعليق من جانب بايدن بعد نحو ساعة من إعلان وزير خارجيته أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وشركاءها يدرسون رد "حماس".

وقال بايدن: "لقد كان هناك رد فعل من حماس. ولكن يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق: "ما يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، بل وضروري بالفعل. وسنواصل العمل بلا هوادة لتحقيق ذلك".

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