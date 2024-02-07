إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/ PNN- أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى استخدام "حماس" لها في نقل الذخيرة.
وادعت القناة: "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات مساعدات إنسانية لقطاع غزة تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم شاحنات المساعدات لأول مرة منذ 7 أكتوبر.
ووفقا للمصادر، عثر الجيش الإسرائيلي أيضا على مسلحين داخل الشاحنات التي تحمل المساعدات، على حد زعمها.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية أن زوارق عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على شاحنة مع مساعدات إنسانية متجهة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش)، أن إسرائيل منعت 56% من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة في يناير.
وجاء في تقرير المكتب: "في شهر يناير منعت السلطات الإسرائيلية وصول 56% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة (34 من أصل 61) ومنعت 25% من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط (28 من أصل 114)".
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.
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