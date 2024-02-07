إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى استخدام "حماس" لها في نقل الذخيرة.

وادعت القناة: "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات مساعدات إنسانية لقطاع غزة تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم شاحنات المساعدات لأول مرة منذ 7 أكتوبر.

ووفقا للمصادر، عثر الجيش الإسرائيلي أيضا على مسلحين داخل الشاحنات التي تحمل المساعدات، على حد زعمها.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية أن زوارق عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على شاحنة مع مساعدات إنسانية متجهة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش)، أن إسرائيل منعت 56% من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة في يناير.

وجاء في تقرير المكتب: "في شهر يناير منعت السلطات الإسرائيلية وصول 56% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة (34 من أصل 61) ومنعت 25% من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط (28 من أصل 114)".

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.