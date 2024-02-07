الحرب على غزة تدخل شهرها الخامس.. أكثر من 27,585 شهيدا.. والاحتلال يواصل غاراته على رفح وخان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/ PNN- مع دخول الحرب على غزة شهرها الخامس، جدّدت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قصفها للمربعات السكنية، ومحيط مراكز الإيواء، فيما واصل الطيران الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الصحفي زكريا فتحي أبو غالي، ووالدته مها ضيف الله أبو غالي، وشقيقته حنين، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلهم غرب رفح.

وأصيب عدد من المواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال شمال مخيم الشابورة للاجئين في رفح. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب رفح، وعلى حي البرازيل في رفح. وحلّقت طائرات الاحتلال المسيّرة فوق خيام النازحين غرب رفح.

وأصيب عدد من الصيادين بجروح بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية لمركبهم قرب شاطئ بحر رفح.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين جراء غارة شنها طيران الاحتلال على المدينة. واستشهد شاب برصاص قناصة الاحتلال عند مدخل مدرسة "بيت المقدس" التي تؤوي نازحين بالقرب من مجمع ناصر الطبي.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل مضيئة غرب خان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال مربعًا سكنيًا في منطقة "البطن السمين" جنوب خان يونس.

وفي دير البلح وسط القطاع، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت 8 جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة البركة جنوبا. ووصل إلى المستشفى عدد من الشهداء والجرحى جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال مستودعا يؤوي نازحين قرب شارع صلاح الدين في دير البلح، ومنزلا في المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع، وحي تل الهوا في مدينة غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل مضيئة شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,978 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.



