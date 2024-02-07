السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إيقاف العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض/ PNN-قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأربعاء، إن المملكة أبلغت الإدارة الأمريكية موقفها الثابت بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وأكد بيان الخارجية السعودية على أنه” لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب الاحتلال منها”.

وشدد البيان، أيضاً، على” الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.

وجاءت هذه التصريحات فيما يبدو تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الذي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على اهتمامه في إقامة علاقات مع إسرائيل لكنه يريد وضع حد لحرب غزة ومسارا نحو دولة فلسطينية.

وصرح بلينكن أمام صحافيين في الدوحة غداة اجتماع مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض“في ما يتعلق تحديدا بالتطبيع، كرر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك”، مضيفا“لكنه أوضح أيضا ما قاله لي من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين، إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحافيين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.



