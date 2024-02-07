السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إيقاف العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/ PNN-
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأربعاء، إن المملكة أبلغت الإدارة الأمريكية موقفها الثابت بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
وأكد بيان الخارجية السعودية على أنه” لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب الاحتلال منها”.
وشدد البيان، أيضاً، على” الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.
وجاءت هذه التصريحات فيما يبدو تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الذي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على اهتمامه في إقامة علاقات مع إسرائيل لكنه يريد وضع حد لحرب غزة ومسارا نحو دولة فلسطينية.
وصرح بلينكن أمام صحافيين في الدوحة غداة اجتماع مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض“في ما يتعلق تحديدا بالتطبيع، كرر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك”، مضيفا“لكنه أوضح أيضا ما قاله لي من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين، إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحافيين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.
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