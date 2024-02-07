“إسرائيل” تدرس رد حماس على هدنة جديدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/ PNN- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة، يدرسون رد حماس على اتفاق إطار لها.
وجاء في البيان "رد حماس نقله الوسيط القطري إلى (جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد. والمسؤولون المشاركون في المفاوضات يعكفون على تقييم تفاصيله بدقة".
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن بلاده تلقت "رداً إيجابياً" من حركة حماس على الاتفاق الإطاري الذي يقضي بإطلاق الحركة سراح رهائن، مقابل وقف طويل للقتال في غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال إن بلاده "تراجع" رد حماس على إطار الاتفاق.
وأضاف بلينكن أنه سيبحث رد حماس مع المسؤولين في إسرائيل عندما يزورها الأربعاء، وقال: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل".
MENAFN07022024000205011050ID1107820592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.