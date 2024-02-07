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“إسرائيل” تدرس رد حماس على هدنة جديدة

2/7/2024 2:13:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة، يدرسون رد حماس على اتفاق إطار لها.

وجاء في البيان "رد حماس نقله الوسيط القطري إلى (جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد. والمسؤولون المشاركون في المفاوضات يعكفون على تقييم تفاصيله بدقة".

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن بلاده تلقت "رداً إيجابياً" من حركة حماس على الاتفاق الإطاري الذي يقضي بإطلاق الحركة سراح رهائن، مقابل وقف طويل للقتال في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال إن بلاده "تراجع" رد حماس على إطار الاتفاق.

وأضاف بلينكن أنه سيبحث رد حماس مع المسؤولين في إسرائيل عندما يزورها الأربعاء، وقال: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل".


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