الأردن يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل لنهائي أمم آسيا لأول مرة في تاريخه

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN- واصل منتخب الأردن مسيرته وتأهل لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2 / صفر اليوم الثلاثاء.
سجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفي المباراة في الدقيقتين 53 و66 .
وصعد منتخب الأردن للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه حيث ينتظر الفائز من المواجهة الأخرى بقبل النهائي بين قطر حامل اللقب ومنظم البطولة وإيران.
وتقام المباراة النهائية لكأس أمم آسيا في قطر يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم الأخيرة في 2022.
(د ب أ)
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