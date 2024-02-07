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الأردن يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل لنهائي أمم آسيا لأول مرة في تاريخه

2/7/2024 2:13:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN- واصل منتخب الأردن مسيرته وتأهل لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2 / صفر اليوم الثلاثاء.

سجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفي المباراة في الدقيقتين 53 و66 .

وصعد منتخب الأردن للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه حيث ينتظر الفائز من المواجهة الأخرى بقبل النهائي بين قطر حامل اللقب ومنظم البطولة وإيران.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم آسيا في قطر يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم الأخيرة في 2022.







(د ب أ)


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