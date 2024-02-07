وكيل وزارة الخارجية تعقد لقاءات سياسية في سلوفاكيا

MENAFN - Palestine News Network ) براتسلافا/ PNN- عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، لقاءات سياسية مع عدد من المسؤولين السلوفاكيين، وأطلعتهم على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستهلت شكعة لقاءاتها السياسية، بنظيرها في وزارة الخارجية السلوفاكية ماريك اشتوك، وأركان الوزارة، حيث تطرقت بصورة أساسية إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة.

وأضافت أن الوضع في الضفة الغربية أيضاً على حافة الانفجار نتيجة الهجمة الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يعانيه المواطن الفلسطيني من عذابات بصورة يومية تتنافى مع كل معايير حقوق الانسان الأساسية.

من جانبه أكد اشتوك، على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين ووقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة.

وفي لقائها المشترك مع عضو البرلمان عن حزب الاتجاه السيد بلاها، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السلوفاكي السيد كيري، أكدت جادو شكعة على اهمية العمل على وقف إطلاق النار وتقديم الاغاثة للفلسطينيين في غزة، مع الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خصوصا في هذا الوقت الأصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في الشتات وفي الأراضي المحتلة، وأهمية الوقوف بجدية أمام أي سياسة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

حضر اللقاءات، سفيرة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا صفاء الخالدي، ومستشار أول في وزارة الخارجية الفلسطينية ميرفت حسن، وسكرتير أول في سفارة دولة فلسطين دانا علي.