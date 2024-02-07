Wednesday, 07 February 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صباح الدردور تؤدي اليوم اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الذيابات

2/7/2024 2:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تؤدي النائب صباح الدردور، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كعضو جديد في مجلس النواب، وذلك خلال انعقاد جلسة تشريعية للمجلس، خلفا للنائب عبد السلام الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأسبوع الماضي.


وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن الدردور "حاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية/ محافظة إربد.


حيث تؤدي الدردور اليمين الدستورية "سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام)".


ويناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024.


كما تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة الخدمات الالكترونية والرقمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.


فيما تطلع لجنة الزراعة والمياه على الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة الأردن للقطاع الزراعي.

MENAFN07022024000208011052ID1107820589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث