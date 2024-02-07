صباح الدردور تؤدي اليوم اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الذيابات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تؤدي النائب صباح الدردور، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كعضو جديد في مجلس النواب، وذلك خلال انعقاد جلسة تشريعية للمجلس، خلفا للنائب عبد السلام الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأسبوع الماضي.



وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن الدردور "حاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية/ محافظة إربد.



حيث تؤدي الدردور اليمين الدستورية "سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام)".



ويناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024.



كما تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة الخدمات الالكترونية والرقمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.



فيما تطلع لجنة الزراعة والمياه على الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة الأردن للقطاع الزراعي.