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عرش أغنى شخص في العالم مُهدد

2/7/2024 2:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، انه لا يبعد الملياردير جيف بيزوس سوى حوالي 5 مليارات دولار عن تجاوز إيلون ماسك كأغنى شخص في العالم بعد ارتفاع أسهم أمازون – وتراجع شركة تسلا – هذا العام.
وبينت انه قد زادت ثروة مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي بيزوس 18.4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 12% في أسهم أمازون هذا العام، مما دفعه إلى المركز الثاني في قائمة الأثرياء بثروة صافية قدرها 195 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت ثروة ماسك بمقدار 29 مليار دولار ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسهم تسلا بنسبة 27%.
والنتيجة هي أن بيزوس يتخلف عن إيلون موسك بأقل من 3% من حيث صافي الثروة، ويمكن أن يتفوق عليه قريباً إذا استمرت أمازون في الارتفاع أو استمرت أسهم شركة تسلا في الانخفاض.
كان بيزوس يمتلك 988 مليون سهم، أو ما يقرب من 10% من أمازون، في نهاية ديسمبر، وهي حصة بقيمة 168 مليار دولار .
وفي الوقت نفسه، يمتلك ماسك حوالي 411 مليون سهم من أسهم شركة تسلا، أو ما يقرب من 13% من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، بقيمة تبلغ حوالي 73 مليار دولار، كما تشكل حصصه في SpaceX وTwitter وشركات أخرى بقية ثروته.
ومن الجدير بالذكر أن بيزوس يخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون، بقيمة 8.5 مليار دولار.




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