ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد آذار المقبل، لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، ليسجل 592.5 سنت للبوشل.
وبينت تقارير اقتصادية، أنه ارتفع عقد أيار المقبل ليصل العقد الآجل إلى 601.5 سنت للبوشل
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في تقريرها الأخير إنه قد انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياته في قرابة 3 سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.
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