ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد آذار المقبل، لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، ليسجل 592.5 سنت للبوشل.



وبينت تقارير اقتصادية، أنه ارتفع عقد أيار المقبل ليصل العقد الآجل إلى 601.5 سنت للبوشل

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في تقريرها الأخير إنه قد انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياته في قرابة 3 سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.

