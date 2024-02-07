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التعليم العالي : 7414 طالباً تقدم للبكالوريوس في الدورة التكميلية

2/7/2024 2:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 إنتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية 2024.

حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة البكالوريوس (7414) في حين بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة الدبلوم المتوسط (4876) طلب.

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