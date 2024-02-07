التعليم العالي : 7414 طالباً تقدم للبكالوريوس في الدورة التكميلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 إنتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية 2024.
حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة البكالوريوس (7414) في حين بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة الدبلوم المتوسط (4876) طلب.
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