الاحتلال ينفذ سلسلة غارات عنيفة شمال مدينة رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف المناطق الشرقية لرفح، في حين تقصف زوارقه الحربية المناطق الغربية القريبة من الحدود المصرية.
ومنذ أيام، يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح على الحدود مع مصر، والتي نزح إليها مليون و400 ألف فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.
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