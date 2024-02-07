الاحتلال ينفذ سلسلة غارات عنيفة شمال مدينة رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف المناطق الشرقية لرفح، في حين تقصف زوارقه الحربية المناطق الغربية القريبة من الحدود المصرية.



ومنذ أيام، يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح على الحدود مع مصر، والتي نزح إليها مليون و400 ألف فلسطيني هربا من القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.

