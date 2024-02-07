بيرقدار التركية تعلن بدء تشييد مصنع لمسيّراتها في أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس شركة "بايكار" التركية للمسيرات خلوق بيرقدار أن شركته بدأت تشييد مصنع لمسيراتها بضواحي كييف ليباشر إنتاجه عام 2025، فيما تعهد الكرملين بتدميره في إطار نزع سلاح أوكرانيا.
وأضاف: "نحتاج إلى حوالي 12 شهرا لاستكمال البناء، وبعد ذلك سننتقل إلى العمليات الداخلية والمعدات والهيكل التنظيمي. المصنع في أوكرانيا كبير، ونحن نخطط لتوظيف نحو 500 شخص فيه".
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستبلغ حوالي 120 طائرة، وأنه لم يتحدد بعد إن كان سيتم إنتاج طائرات TB2 أو TB3 فيه.
وعن المخاوف الأمنية المحتملة، قال إن "الخطط يتم تنفيذها بالكامل ولا شيء يمكن أن يوقفها".
وسبق أن اشتكت القوات الأوكرانية من أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية جعلت هذه الطائرات "عديمة الفائدة"، فيما أعلن الجيش الروسي أن قوات كييف لم تعد تستخدمها، حيث تسقطها الدفاعات الروسية فور ظهورها في الجو.
يذكر أن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن روسيا ستدمر هذا المصنع في إطار نزع سلاح أوكرانيا، وأنه لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية.
RT
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