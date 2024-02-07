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سرايا القدس: سيطرنا على مسيرة اسرائيلية بمخيم البريج

2/7/2024 2:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، خلال تنفيذها مهام في سماء بمخيم البريج وسط قطاع غزة.


ومع بداية اليوم الـ 124 من الحرب على غزة، تشن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي قصف عنيف وأحزمة نارية على مدينة رفح جنوب القطاع، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في الأحياء الغربية لمدينتي غزة وخان يونس.


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