سرايا القدس: سيطرنا على مسيرة اسرائيلية بمخيم البريج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، خلال تنفيذها مهام في سماء بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
ومع بداية اليوم الـ 124 من الحرب على غزة، تشن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي قصف عنيف وأحزمة نارية على مدينة رفح جنوب القطاع، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في الأحياء الغربية لمدينتي غزة وخان يونس.
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