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4 براغي هي السبب.. هكذا انفجر باب طائرة بوينغ

2/7/2024 2:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد مرور أكثر من شهر على الحادث، كشف المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل أن انفصال باب إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في منتصف الرحلة كان بسبب فراغه من أربعة براغي رئيسية على ما يبدو.

وقال المجلس الوطني الأميركي في تقريره الأولي إن أدلة مصورة أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.

بدوره أوضح ديف كالهون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ أنه "مهما كانت النتائج النهائية التي سيتوصل إليها، فإن بوينغ تتحمل مسؤولية ما حدث. واقعة مثل هذه لا ينبغي أن تحدث على متن طائرة تغادر مصنعنا".
وأضافت بوينغ أنها "نفذت خطة تحكم لضمان تركيب كافة أبواب الخروج في منتصف طائرات بوينج 737 ماكس 9 وفقا للمواصفات".

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