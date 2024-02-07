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مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - اسماء

2/7/2024 2:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين المبينة اسماؤهم أدناه، الذين تم اختيارهم لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم.












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