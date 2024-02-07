إدارة بايدن تتعرض لانتقادات بعد وقف الموافقات لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال

(MENAFN
) قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الموافقات على محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة أثار انتقادات حادة من كبار الشخصيات في صناعة النفط, وحذر الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل سوان، من أن هذه الخطوة قد تقوض الثقة في صناعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الطاقوي العالمي, بوصفه أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد شركة قطر للطاقة، فإن شركة شل مستثمرة بشكل كبير في الطلب المستقبلي على الغاز، وتتوقع النمو المستمر على الرغم من انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري الآخر.
كما عبّر سوان عن رأيه بأن إعلان الإدارة الأمريكية قد لا يؤثر على الإمدادات المسالية في المدى القصير أو المتوسط على الفور، ولكنه قد يثير شكوكاً حول الاستقرار على المدى الطويل, ويتعقد هذا الرأي بسبب النزاعات المستمرة، مثل الصراع بين شركة شل وشركة الغاز المسال المقرة في الولايات المتحدة، جلوبال، بشأن عقد توريد متعدد المليارات من الدولارات, وهذا النزاع دفع شركة شل، بالتعاون مع شركة بي بي، إلى بدء إجراءات التحكيم ضد جلوبال، التي تنفي الاتهامات.
كذلك أضاف سوان أن قرار بايدن، جنباً إلى جنب مع انتهاك جلوبال المفترض للعقد، يثير مخاوف بشأن موثوقية وأمان الشحنات المسالية من الولايات المتحدة, والشكوك المحيطة بهذه التطورات تلقي بظلال على مسار المستقبل للصناعة وفرص الاستثمار.
في حين انتقدت المديرة المالية لشركة إكسون موبيل، كاثي ميشيلز، تجميد موافقات محطات الغاز الطبيعي المسال، محذرة من عواقب محتملة على الجهود العالمية للانتقال بعيداً عن الفحم, وأكدت ميشيلز أن تقييد صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي قد يعيق استبدال الفحم بمصادر طاقة نظيفة على مستوى العالم، وهو انتكاسة للمبادرات البيئية.
وتقوم إكسون موبيل، على وجه الخصوص، بالمضي قدماً في خططها لبناء محطة غاز طبيعي مسال بتكلفة 10 مليارات دولار في تكساس، مقررة للتشغيل بحلول عام 2025, وعلى الرغم من التحديات التنظيمية التي تواجهها، فإن الشركة ملتزمة بالاستثمار بعد الحصول على التراخيص اللازمة, وتؤكد الانتقادات من قادة الصناعة على الآثار الأوسع لقرارات التنظيم على أسواق الطاقة وتسلط الضوء على تعقيدات تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية.
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