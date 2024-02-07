ارتفاع كيلو البصل 5 قروش بالسوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)أكد مدير السوق المركزي للخضار، كساب الشخانبة، أن حركة جميع الأصناف من الخضار والفاكهة في السوق مستقرة ومتوفرة بكميات مناسبة.

حيث بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الأربعاء 2914.639 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 127.953 طن .



ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفع سعر البصل الناشف اليوم بفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعره بين 25 و 35 قرشا للكيلو .

فيما استقر سعر الاصناف الأخرى من الخضار ، وبلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، والخيار بين 60 و 90 قرشا للكيلو ، و البطاطا بين 30 و 50 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي للخضار :







