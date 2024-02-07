أمريكا .. أم تحاول انقاذ أطفالها من حريق في اللحظة الأخيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قُتلت "الأم البطلة" مع ابنها البالغ من العمر عام واحد في حريق اندلع داخل منزلها في منطقة هيوستن الأميركية فجر يوم السبت، أثناء لإنقاذها طفليها الآخرين من النيران .

وقالت إدارة الإطفاء في هيوستن إن جيوفانا كابريرا، 31 عاما، أخرجت بسرعة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات وابنتها البالغة 6 سنوات من النيران وعادت مسرعة لإنقاذ طفلها البالغ من العمر سنة واحدة. لكن رجال الإطفاء عثروا على الأم وطفلها ميتين بالداخل.

وقالت شقيقة الضحية: "لقد حملته بين ذراعيها للحظة الأخيرة، كما أعلم أنها حاولت إنقاذه".

وقد احتشد سكان المنطقة لمساعدة طفليها الناجيين. كما تمكنت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت من جمع أكثر من 24 ألف دولار لتوفير الملابس وغيرها من الضروريات للأطفال، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الجنازة.

لبنان 24