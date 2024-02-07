تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات اعتبارا من اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على جميع الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، والبلديات وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة باعتماد شعار "اليوبيل الفضي" واستخدامه في جميع المخاطبات والمراسلات الرسمية.



وحدد التعميم موعد استخدام الشعار اعتباراً من اليوم الموافق للسابع من شباط، وحتى نهاية العام الحالي، وبحسب التعليمات التي حددها الديوان الملكي الهاشمي العامر.



وأُطلق، اليوم الأربعاء، الشعار الرسمي لليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية.



ويمكن تحميل الشِّعار من خلال الرَّابط الآتي: .