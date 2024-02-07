مئات المدعوين للامتحان التنافسي - أسماء

مئات المدعوين للامتحان التنافسي - أسماء
التاريخ
2/7/2024 2:12:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عدة مؤسسات ووزارات بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية / هيئة الخدمة والإدارة العامة، المرشحين التالية اسمائهم لتقديم الامتحان التنافسي.
الأسماء:
MENAFN07022024000208011052ID1107820575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.