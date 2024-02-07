شهيد ومصابون برصاص قناصة الاحتلال جنوب غزة
التاريخ
2/7/2024 2:12:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد ومصابون برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال جنوب مدينة غزة.
وأضاف المراسل أن امرأة أصيبت برصاص قناص إسرائيلي عند بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
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