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شهيد ومصابون برصاص قناصة الاحتلال جنوب غزة

2/7/2024 2:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد ومصابون برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال جنوب مدينة غزة.


وأضاف المراسل أن امرأة أصيبت برصاص قناص إسرائيلي عند بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.


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