وصول أطفال وطفلات من غزّة إلى سويسرا لتلقّي العلاج الطبي



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Verletzte Kinder und Jugendliche aus Gaza werden in der Schweiz behandeltEnglish (en) Injured children from Gaza receive medical care in Switzerland (الأصلي)

وكان من المقرّر أن يخضع الأطفال والطفلات، بعد وصولهم.ن سويسرا الأسبوع الماضي، لعمليات جراحية في عيادة خاصّة، وذلك في إطار التعاون غير الحكومي لمساعدة الأطفال والطفلات المتأثرين.ات بالحرب. ومن بين هؤلاء شقيقتان، تبلغان من العمر ستة وسبعة أعوام، مصابتان بكسور وحروق من الدرجة الثانية والثالثة مع نخر في الجلد، وفتى يبلغ من العمر 16 عامًا يحتاج إلى جراحة تجميلية بعد أن فقد ساقه في انفجار، وفق قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS).

تمثّل هذه المبادرة نتاجًا لجهد تعاوني من قبل ثلاث منظمات غير حكومية: حق الطفولة في الرعاية الصحية، وقوافل التضامن، والاتحاد الدولي لمنظمات الرعاية والإغاثة الطبية. وهذا ما يميّزها عن الجهود التي تقودها الحكومات في دول مثل فرنسا وإيطاليا، واللّتين تعهّدتا في وقت سابق باستقبال 50 و100 طفل على التوالي. وقد أطلق الاتحاد الدولي لمنظمات الرعاية والإغاثة الطبية حملة جمع تبرّعات لحشد الدعم لهذه المبادرة.

مهمّة إنسانية

كان رؤوف السلطي، مؤسس ورئيس منظمة حق الطفولة في الرعاية الصحية، وطبيب المسالك البولية المقيم في جنيف، عنصرًا رئيسيًّا في إطلاق هذه المبادرة. ولد السلطي في دمشق، بسوريا، لأب وأمّ فلسطينيين لاجئين جرّاء حرب 1948. وقد أكمل دراسته في فرنسا أين مارس الطب، قبل أن ينتقل إلى سويسرا في نهاية عام 2011. وتتشكّل علاقته المتجذّرة بفلسطين وأهلها، إلى حدّ كبير، من خلال تاريخ نزوح عائلته.

في عام 2018، وجد السلطي نفسه محاصرًا في غزة أثناء مهمّة في مستشفى الشفاء وسط اندلاع الحرب. وقد أثّر فيه الدمار والخسائر في الأرواح اللّذين عاينهما. يقول لسويس إنفو (SWI swissinfo): "عندما أرى ما يحدث هناك الآن، أضع نفسي مكان طفل أو طفلة صغير.ة وأتخيل ما يشعر أو تشعر به".

رؤوف السلطي، مؤسّس ورئيس منظمة حقوق الأطفال في الرعاية الصحية، وطبيب مسالك بولية، مقيم في جنيف. Nicolas Dupraz pour (( Le Temps ))

في 24 نوفمبر 2023، سافر السلطي إلى القاهرة للقاء إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر. ويقول إنّ: " تعاون السفيرة كان له دور فعّال في جعل هذا المشروع ممكنًا، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها جلب أطفال وطفلات من غزة إلى دولة أوروبية لتلقي العلاج الطبي".

ويصف اختيار الأطفال والطفلات بكونها عملية دقيقة، ويؤكّد أن المعيار الأساسي كان نوعية التدخلات الطبية التي يمكن أن يقدّمها السلطي. كما أنّها تطلّبت التنسيق المستمرّ مع الجهات المعنية في غزّة.

تحدّيات خاصّة بالتأشيرة

تميّزت عملية الحصول على تأشيرات دخول سويسرا لأطفال وطفلات غزة وأمهاتهم.ن بقصد تلقي العلاج الطبي، بالتواصل المكثّف والمستمرّ مع دوائر الحكومة السويسرية. وقد حدث تقدّم كبير في 22 ديسمبر الماضي، عندما وافقت أمانة الدولة للهجرة (SEM) على إصدار التأشيرات.

يؤكّد رؤوف السلطي على أن التأشيرات الصادرة مخصّصة للعلاج الطبي وليست مصنّفةً لأسباب إنسانية. وتأكيدًا لهذه المعلومات، صرّحت أمانة الدولة للهجرة (SEM) لسويس إنفو في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن "التأشيرات الصادرة في هذه الحالة ليست تأشيرات إنسانية في حدّ ذاتها، ولكنها تأشيرات لأسباب طبية تقتصر على 90 يومًا".

وكانت سويسرا، في إطار النزاع في أوكرانيا، قد أبدت استعدادها لتوفير الرعاية للمدنيين.يات المصابين.ات، بما في ذلك الأطفال والطفلات والبالغون والبالغات غير المقاتلين.ات، حسب مقال لصحيفة نويه تسورخر تسايتونج (NZZ) في يوليو من العام الماضي. وفي هذا السياق، قالت أمانة الدولة للهجرة لـسويس إنفو إنه لا يمكن مقارنة الوضع في أوكرانيا بالوضع في فلسطين، مضيفةً "بعدم حاجة الأوكرانيين والأوكرانيات إلى تأشيرة للبقاء لمدة 90 يوما في منطقة شنغن، وبالتالي إمكانية التحرّك بحرية".

رنين عنابة، فلسطينية تبلغ من العمر 23 عامًا، تلعب مع ابنها سند بركة البالغ من العمر خمسة أشهر خلال وجودهما في مستشفى ناصر في خان يونس، قطاع غزة، 10 يناير 2024. Keystone / Haitham Imad

كان من المقرّر في بادئ الأمر، جلب 15 طفلاً وطفلة من غزة إلى سويسرا قصد تلقّي العلاج. لكن، ولأسباب مختلفة، بما في ذلك الظروف الصحية التي تتطلب رعاية فورية، وإجلاء بعض الأطفال والطفلات إلى مصر أو تركيا، ووفاة آخرين وأخريات، لم يتمكن كلّ الذين واللواتي على القائمة من السفر إلى سويسرا. وهكذا، تمّ لاحقًا إعداد قائمة جديدة، شهدت بدورها تخفيضًا في العدد بسبب ظروف مأساوية مماثلة، ليتبقّى فيها عشرة أطفال وطفلات فقط. وعند إجرائنا المقابلة مع رؤوف السلطي، كان قد وصل بالفعل إلى سويسرا أربعة أطفال وطفلات، فيما يُنتظر وصول ستّة آخرين، وذلك يتوقّف على موافقة السلطات الإسرائيلية، وفق السلطي.

"سجن مروّع"

يقيم الأطفال والطفلات حاليًا مع عائلات مضيفة. وقد تمّ تحديد موعد للتدخلات الطبية لكلّ منهم.ن. ولا يهدف مشروع رؤوف السلطي إلى توفير العلاج الطبي فحسب، بل أيضًا السعي إلى توفير مخرج لهؤلاء الأطفال والطفلات من "السجن المروّع" للظروف التي يعيشون ويعشن فيها، وتشجيع الدول الأوروبية الأخرى على تقديم المساعدة.

ويقول السلطي في مقابلته مع سويس إنفو: "أحثّ أوروبا على التمييز بين الإنسانية والسياسة"، داعياً الدول الأخرى إلى "التوقف عن المشاهدة بصمت والبدء في المساعدة".

وفي السياق نفسه، أعرب توفيق شماع، الطبيب في اتحاد منظمات الإغاثة الطبية السورية، والذي ساعد في جلب الأطفال والطفلات الفلسطينيين.ات الأربعة إلى جنيف، عن أمله في أن يتبعهم.ن المزيد من الأطفال والطفلات المصابين والمصابات. كما أعرب عن رغبته، خلال مقابلة مع قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية في أن تمهّد سويسرا الطريق أمام الدول الأوروبية الأخرى. وبيّن أنه يعتقد أن رعاية الأطفال والطفلات الجرحى يجب أن تصبح "مبدأً".

حيث قال: "نحن على شفا إنسانيّتنا، حيث يموت الأطفال والطفلات بسبب نقص الرعاية الطبية."

تحرير: ريتو غيزي فون فارتبورغ/ت.س./ليفم

ترجمة: أمل المكّي

المزيد

المزيد