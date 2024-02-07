ليلي آند كو الأمريكية تعلن عن ازدهار كبير في العائدات في الربع الرابع من 2023

(MENAFN
) كشفت شركة إلي ليلي آند كو، العملاقة الأمريكية في مجال الصناعة الدوائية، عن زيادة كبيرة في الأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 13 بالمئة, ويعزى هذا الارتفاع في الربح بشكل أساسي إلى الأداء القوي لمبيعات دواءهم الرئيسي، مونغارو، بالإضافة إلى التأثير المواتي لزيادات الأسعار عبر محفظتهم من المنتجات, وتجاوزت الأداء المالي للشركة توقعات المحللين في الصناعة، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات التوقعات الأولية.
كما أعلنت شركة إلي ليلي آند كو عن صافي ربح بقيمة 2.19 مليار دولار خلال الربع الأخير، ما يعادل 2.42 دولار للسهم, وقد سجل هذا الرقم زيادة ملحوظة عن الـ 1.94 مليار دولار، أو 2.14 دولار للسهم، المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق, وأُعلنت الأرباح المعدلة، التي تستبعد العناصر الخاصة، بقيمة 2.49 دولار للسهم للربع النهائي من العام، متجاوزةً بشكل ملحوظ الـ 2.09 دولار للسهم المُعلَن في نفس الفترة من العام السابق, ويُذكر أن توقعات المحللين للأرباح الصافية المعدلة للربع النهائي لم تتماشى مع الأداء الفعلي، حيث تفوقت الشركة على التوقعات بفارق كبير.
كذلك شهدت شركة إلي ليلي آند كو زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 28 بالمئة في الإيرادات خلال الربع الأخير، بلغت 9.35 مليار دولار، مقارنة بـ 7.30 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق, وقد تجاوزت الإيرادات المُعلَنة توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون إيرادات تبلغ حوالي 8.93 مليار دولار.
في حين تؤكد النتائج المالية المذهلة التي أعلنتها شركة إلي ليلي آند كو قدرة الشركة على التحمل والنجاح في بيئة سوقية ديناميكية, ولقد دفع الأداء القوي لمونغارو، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات التسعير الاستراتيجية، ربحية الشركة إلى آفاق جديدة، متجاوزةً كل من التوقعات الداخلية والخارجية, وهذا الأداء المالي القوي يعزز موقع شركة إلي ليلي آند كو كلاعب مهم في صناعة الصيدلة، ممهداً الطريق لمزيد من النمو والابتكار في المستقبل القريب.
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