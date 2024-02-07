غرفتا تجارة الأردن وعمان تلتقيان السفير السعودي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، إلى بناء نهج اقتصادي تكاملي جديد بين الأردن والسعودية، بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.

وأشار الحاج توفيق خلال لقائه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الثلاثاء، السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، إلى أن الأردن والسعودية يمتلكان رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجارية واستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة، من خلال استغلال الفرص المتوفرة بقطاعات حيوية وذات ميزة تنافسية، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.

وأكد أن العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية مميزة،وتشكل أرضية خصبة لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين الشقيقين.

وشدد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي 3.3 مليار دينار منها 2.4 مليار مستوردات، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في المملكة نحو 14 مليار دولار، تتركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية.

وبين أن الغرفة بصدد تنظيم زيارة لوفد اقتصادي لمدن الرياض وتبوك وجدة ومكة لبحث وزيادة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ستشارك بوفد كبير في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد في السعودية خلال أيار المقبل.

ودعا إلى إقامة المعارض التجارية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أي معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة لدى البلدين، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك مخزوناً كبيراً من السلع والقدرات والمؤهلات التي تلبي احتياجات السوق السعودية في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية.

من جهته، أكد السديري أن الأردن والسعودية تربطهما علاقات استثنائية متينة على مختلف المستويات تشمل جوانب تاريخية واجتماعية وجغرافية.

وقال إن "العلاقات الاقتصادية بين السعودية والأردن قائمة على أساس تكاملي لا تنافسي"، معتبراً أن معطيات التبادل التجاري بين البلدين جيدة، وهناك فرص كبيرة لرفعها في ظل الإمكانات المتاحة بين البلدين.

وأكد ضرورة تفعيل مجلس الأعمال السعودي الأردني لما له من أهمية في نمو العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، وحل أي معيقات مشددا على ضرورة إقامة فعاليات مشتركة بشكل متواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

ولفت إلى أهمية عقد مؤتمر مشترك في مدينة نيوم ومحافظة العقبة من أجل تحقيق تكامل اقتصادي في ظل الأعمال المتسارعة التي تشهدها المدينة.

وخلال اللقاء طرح أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، جملة من القضايا، منها إقامة برامج سياحية مشتركة، وتسريع إجراءات منح الفيزا لرجال الأعمال، وتسهيل إجراءات الكفالات البنكية للمقاولين داخل السعودية، وتمديد قرار إعفاء الشاحنات الأردنية من العمر التشغيلي، وتسهيل إجراءات تصدير الدواجن والسلع الزراعية.

--(بترا)

ع ن/ب ع/ ف ج

07/02/2024 07:09:36

