الأمم المتحدة: زيادة هجمات المستوطنين على الفلسطينين في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 7 شباط (بترا)- أحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 507 هجمات للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول الماضي، أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

وقال المكتب في تقريره اليومي إن مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة هرميش أضرموا النار الاثنين الماضي في مبنى مزرعة يملكه فلسطينيون في قرية ظهر العبد بجنين، وتدمير المنزل مع الأشجار والنباتات.

وفي الصيف الماضي، أورد المكتب أن مستوطنين من نفس البؤرة الاستيطانية ألقوا كلبين ميتين في بئر يستخدمه سكان ظهر العبد للشرب والري، لافتا إلى إصابة 4417 فلسطينيا، من بينهم 670 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بجروح، ومن بين هؤلاء أصيب 4279 شخصا على يد القوات الإسرائيلية، و117 شخصا على يد المستوطنين، و21 شخصا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

-- (بترا)

م د/ف ج

07/02/2024 06:59:42

