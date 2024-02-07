الدوحة تسهر حتى الصباح على الأهازيج الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 7 شباط (بترا) - صدحت الأهازيج الأردنية في أجواء الدوحة طيلة ليلة أمس حتى صباح اليوم الأربعاء ابتهاجا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا.

وما أن انتهت مباراة المنتخب أمام نظيره الكوري الجنوبي أمس بفوز منتخبنا، وإعلان تأهله إلى المباراة النهائية للبطولة القارية، حتى عقدت الجماهير الأردنية في قطر حلقات الدبكة، وصدحت بالأهازيج الأردنية التي استمرت حتى فجر اليوم ابتهاجا بالفوز، وهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق.

وشهدت عدة مناطق في الدوحة تجمعات أردنية خاصة سوق واقف الذي اكتظ بالجماهير الأردنية بشكل غير مسبوق، والتي رفعت رايات الوطن التي زينت المكان وسط مساندة من الكثير من الجماهير العربية التي شاركت الأردنيين فرحتهم الكبيرة.

ويتوقع أن تستمر احتفالات الأردنيين في قطر خلال الأيام المقبلة ابتهاجا بهذا الإنجاز الكبير، وأملا في الفوز بكأس البطولة.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

07/02/2024 06:51:29

