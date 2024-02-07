أجواء مشمسة وباردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)-يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها أحياناً في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق ، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4, وفي مناطق البادية 19 - 6 وفي مناطق السهول 17 - 7, وفي الأغوار الشمالية 23 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

07/02/2024 06:49:04

