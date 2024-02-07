احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة

احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة
التاريخ
2/7/2024 1:26:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 6 شباط (بترا)- عمت الأفراح الأردنية عددا من الأماكن في الدوحة، احتفالا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه اليوم على كوريا الجنوبية 2-0.
وخرجت الجماهير الأردنية التي تواجدت في مدرجات ستاد أحمد بن علي في الدوحة وفي محيط الملعب إلى الشوارع وسوق واقف للاحتفال بهذا الإنجاز وهم يرفعون الأعلام الأردنية ويرددون الأهازيج الوطنية.
وينتظر أن تستمر أفراح الأردنيين في قطر حتى الصباح احتفاء بهذا الإنجاز التاريخي.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
06/02/2024 22:22:34
MENAFN07022024000117011021ID1107820192
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