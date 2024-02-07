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احتفالات أردنية كبيرة في الدوحة

2/7/2024 1:26:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 6 شباط (بترا)- عمت الأفراح الأردنية عددا من الأماكن في الدوحة، احتفالا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه اليوم على كوريا الجنوبية 2-0.
وخرجت الجماهير الأردنية التي تواجدت في مدرجات ستاد أحمد بن علي في الدوحة وفي محيط الملعب إلى الشوارع وسوق واقف للاحتفال بهذا الإنجاز وهم يرفعون الأعلام الأردنية ويرددون الأهازيج الوطنية.
وينتظر أن تستمر أفراح الأردنيين في قطر حتى الصباح احتفاء بهذا الإنجاز التاريخي.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
06/02/2024 22:22:34

MENAFN07022024000117011021ID1107820192

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