السفير العضايلة يسلّم وثيقة تصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 6 شباط(بترا)– مندوباً عن الحكومة الأردنية، سلّم السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، وثيقة تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية العمل العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور.

وأودع العضايلة وثيقة التصديق إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في مراسم جرت لهذه الغاية، في مقر المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى التوقيع المتبادل على نسختين أصليتين من محضر التسليم، من قبل السفير العضايلة، ممثلاً عن المملكة، والمطيري ممثلاً عن منظمة العمل العربية.

وأشاد العضايلة، خلال اللقاء بحضور المستشار الاقتصادي في السفارة مهند غش، بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع الأردن ومنظمة العمل العربية، والحرص على تعزيزها وتدعيمها، والاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب التي تنعكس إيجاباً ضمن مجالات التعاون العربي في منظومة العمل العمال.

وأكد أن الأردن يلتزم بكل الاتفاقيات الموقعة في إطار التعاون العربي المشترك في قطاع العمل، كما يمتاز ببيئة عمل متطورة وتواكب التقدم الحاصل في التشريعات التي تخدم العمالة وتحفظ حقوقها، ويحظى الأردن في هذا المجال بشهادات الجهات العربية والدولية المعنية بقطاع العمل.

--(بترا)

هـ ح

06/02/2024 22:26:12

