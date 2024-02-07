السفير العضايلة يسلّم وثيقة تصديق الأردن على اتفاقية العمل العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 6 شباط(بترا)– مندوباً عن الحكومة الأردنية، سلّم السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، وثيقة تصديق المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية العمل العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور.
وأودع العضايلة وثيقة التصديق إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في مراسم جرت لهذه الغاية، في مقر المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى التوقيع المتبادل على نسختين أصليتين من محضر التسليم، من قبل السفير العضايلة، ممثلاً عن المملكة، والمطيري ممثلاً عن منظمة العمل العربية.
وأشاد العضايلة، خلال اللقاء بحضور المستشار الاقتصادي في السفارة مهند غش، بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع الأردن ومنظمة العمل العربية، والحرص على تعزيزها وتدعيمها، والاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب التي تنعكس إيجاباً ضمن مجالات التعاون العربي في منظومة العمل العمال.
وأكد أن الأردن يلتزم بكل الاتفاقيات الموقعة في إطار التعاون العربي المشترك في قطاع العمل، كما يمتاز ببيئة عمل متطورة وتواكب التقدم الحاصل في التشريعات التي تخدم العمالة وتحفظ حقوقها، ويحظى الأردن في هذا المجال بشهادات الجهات العربية والدولية المعنية بقطاع العمل.
--(بترا)
هـ ح
06/02/2024 22:26:12
MENAFN07022024000117011021ID1107820191
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