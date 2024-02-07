إحالة عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام إلى التقاعد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد.
وشمل القرار عميد فخري أحمد عايد، عميد إياد عبد الكريم عبد العزيز، عميد ركن محمد إدريس محمد، عميد عايد رجا خلف، عميد ياسر ياسين عيد، وعميد وصفي أحمد خلف.
كما شمل القرار، عقيد عمران علي يوسف، عقيد محمد زيد علي، عقيد عماد حسين أحمد، عقيد محمد حسن غنام، عقيد إسماعيل محمد عوض، عقيد أكرم زكي محمد وعقيد قاسم محمد محمود.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
06/02/2024 22:14:55
MENAFN07022024000117011021ID1107820190
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