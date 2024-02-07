نقابة الصحفيين تهنئ بفوز المنتخب وتأهله للدور النهائي لبطولة آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- هنأ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد والشعب الأردني بالفوز التاريخي للمنتخب الوطني على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لاشيء.
وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن المنتخب سطر إنجازا تاريخيًا بوصوله لأول مرة إلى المربع الذهبي الآسيوي خلال 5 مشاركات في البطولة القارية.
وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بأداء النشامى ودعم ومساندة سمو الأمير الحسين، وسمو الأمير علي بن الحسين للمنتخب، والتي كان لها الدور الأكبر في تحفيزهم ورفع معنوياتهم.
وأكد المجلس أنه وبهذا الفوز التاريخي، أثبت نجوم المنتخب الأردني أنهم قادرون على مواصلة المشوار نحو تحقيق البطولة، والذي سطر فيه النشامى أجمل معاني الشجاعة والمسؤولية ضمن روح الفريق الواحد.
--(بترا)
ه ع/ب ع/ ع ط
06/02/2024 21:41:04
MENAFN07022024000117011021ID1107820189
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