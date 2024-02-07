نقابة الصحفيين تهنئ بفوز المنتخب وتأهله للدور النهائي لبطولة آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- هنأ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد والشعب الأردني بالفوز التاريخي للمنتخب الوطني على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لاشيء.

وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن المنتخب سطر إنجازا تاريخيًا بوصوله لأول مرة إلى المربع الذهبي الآسيوي خلال 5 مشاركات في البطولة القارية.

وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بأداء النشامى ودعم ومساندة سمو الأمير الحسين، وسمو الأمير علي بن الحسين للمنتخب، والتي كان لها الدور الأكبر في تحفيزهم ورفع معنوياتهم.

وأكد المجلس أنه وبهذا الفوز التاريخي، أثبت نجوم المنتخب الأردني أنهم قادرون على مواصلة المشوار نحو تحقيق البطولة، والذي سطر فيه النشامى أجمل معاني الشجاعة والمسؤولية ضمن روح الفريق الواحد.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ ع ط

06/02/2024 21:41:04