أوقاف إربد الثانية تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 6 شباط(بترا)-احتفلت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان بغرفة تجارة إربد، بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة.

وقال مدير أوقاف إربد الثانية عبد السلام نصير، إن أسبوع الوئام بين الأديان له خصوصية في الأردن، لا سيما وأن تخصيص هذا الأسبوع سنويا، جاء بتوجيه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010؛ لسمو الفكرة وضرورتها لتحقيق العيش الكريم للبشرية كلها.

وأضاف، أن قضية الوئام بين الأديان تبني في الثقافة الأردنية مبادئ الاسلام نفسه، وتتجاوز حدود المجاملة الاجتماعية أو المظاهر الاحتفالية وتقيّم العيش المشترك على أسس واضحة من القواعد الثابتة التي تشكل منظومة من الحقوق والواجبات التي يعد الالتزام بها التزاما بالدين نفسه.

وزاد، إن القرآن الكريم لخص ذلك في أربعة مبادئ هي وحدة الأصل الإنساني ومعيار التفاضل على أساس التقوى و العدالة في التعامل بغض النظر عن الخلافات بينهم وأصول العلاقات الاجتماعية القائمة هلى البر والعدالة وحسن المعاملة وأصول الحوار بين أصحاب الديانات والاعتراف باصول الكتب السماوية التي انزلت للامم السابقة.

وقال إن الاسلام كان سباقا في تقرير مفهوم المواطنة القائمة على الحفاظ على الحقوق والاشتراك في اداء الواجبات مع طيب المعاملة بين مكونات المجتمع دون الاعتداء على خصوصية أي منها، مشيرا إلى أن قيم التسامح ورثها الهاشميون عن بيت النبوة وجدهم المصطفى عليه السلام.

من جهته قال راعي كنيسة جاورجيوس للروم الارثذوكس، نزار حداد، إن الاحتفال بأسبوع الوئام بين الأديان يعكس صورة مشرفة ومشرقة عن وطننا الأردن، وهو الحضن الدافئ لجميع أبنائه على اختلاف مذاهبهم وأصولهم في ظل قيادة حكيمة مستظلين فيها بالأمن والأمان فلا فرق بين أبنائه من المنابت كافة، وعلى هذا الأساس أطلق سمو الأمير غازي بن محمد مبادرة "كلمة سواء" في 2007 والتي دعا فيها العلماء المسلمين والمسيحيين لحوار بناء مبني على حب الله أولا وحب الجار دون المساس بمعتقداتهم الدينية.

وأكد أن الاردن يعد منارة للعالم كله في الحياة المشتركة والمحبة المتبادلة في العيش الكريم بين أبنائه سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين ونشر الاعتدال والجو الإيجابي الذي يساعد في صياغة المعايير الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية المستندة على القيم الدينية الحنيفة بين أتباع الأديان، لافتا الى أن الأردن جزيرة في بحر متلاطم من الحروب وعدم الاستقرار والصراعات والتطرف حوله، ولكنه رغم ذلك بقي شامخا متماسكا غير متزعزع بفضل الصلابة الموروثة والمحافظ عليها من القيادة الهاشمية.

وأضاف حداد، أن الاردن تميز ويتميز بالتسامح بين أبناء الديانات السماوية المختلفة، وأوجد بيئة وفضاء واسعا يقبل أنواع الاختلاف بين المذاهب والافكار والتيارات كلها، وينفرد بصفة العيش الانموذج مما اسهم في ايجاد بيئة اجتماعية وثقافية متمازجة ومتميزة.

بدوره قال المدرس بجامعة اليرموك الدكتور محمد ربابعة، إن هذا الاحتفال يأتي لتعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان المختلفة، ويعكس رغبة القيادة الهاشمية والأفراد في بناء مجتمع متسامح ومتناغم يتقبل الآخر ويحترم اختلافاته الدينية والثقافية.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

06/02/2024 21:39:44