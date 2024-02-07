الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا ) - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، بالذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.

وتصادف غدا الأربعاء، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة جلالة الملك الراحل الحسين، الذي أرسى دعائم نهضة الأردن الحديث، وكرس حياته في بناء الوطن وتقدمه، وفي الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على مدى 25 عاما من حكمه، وبجهوده في تعزيز مسيرة البناء والتحديث، وترسيخ مكانة الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم.

وثمن مرسلو البرقيات جهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والسعي الدؤوب لإيجاد حل عادل وشامل يضمن للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.

--(بترا )

ع ط /

06/02/2024 21:49:25