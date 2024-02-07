الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا ) - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، بالذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.
وتصادف غدا الأربعاء، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة جلالة الملك الراحل الحسين، الذي أرسى دعائم نهضة الأردن الحديث، وكرس حياته في بناء الوطن وتقدمه، وفي الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على مدى 25 عاما من حكمه، وبجهوده في تعزيز مسيرة البناء والتحديث، وترسيخ مكانة الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم.
وثمن مرسلو البرقيات جهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والسعي الدؤوب لإيجاد حل عادل وشامل يضمن للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.
--(بترا )
ع ط /
06/02/2024 21:49:25
MENAFN07022024000117011021ID1107820187
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