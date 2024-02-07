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الفايز النشامى يسطرون تاريخا جديدا لكرة القدم الأردنية

2/7/2024 1:26:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 6 شباط (بترا)- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المنتخب الأردني لكرة القدم "النشامى" يسطر تاريخا جديدا لكرة القدم الأردنية بعد فوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية ووصوله للمباراة النهائية لبطولة أمم آسيا.
وأضاف في تصريحات صحفية "نبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والشعب الأردني، هذا الفوز التاريخي الذي أضاف فرحا جديدا لأفراح الأردنيين بمناسة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك وبمناسبة تسلم جلالته سلطاته الدستورية".
وأشار الفايز إلى أن النشامى بأدائهم الرجولي وإصرارهم على الفوز قادرون على مواصلة المشوار وتحقيق بطولة أمم آسيا لكرة القدم.
وقال إن منتخب النشامى أدخل الفرحة والسعادة لكل بيت أردني، وسطر في مشوار المنافسة على البطولة معاني التضحية من أجل الوطن لتبقى رايته خفاقة شامخه.
--(بترا)
م ش/ب ع/ ع ط
06/02/2024 21:19:39

MENAFN07022024000117011021ID1107820184

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