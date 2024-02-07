الفايز النشامى يسطرون تاريخا جديدا لكرة القدم الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 شباط (بترا)- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المنتخب الأردني لكرة القدم "النشامى" يسطر تاريخا جديدا لكرة القدم الأردنية بعد فوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية ووصوله للمباراة النهائية لبطولة أمم آسيا.
وأضاف في تصريحات صحفية "نبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والشعب الأردني، هذا الفوز التاريخي الذي أضاف فرحا جديدا لأفراح الأردنيين بمناسة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك وبمناسبة تسلم جلالته سلطاته الدستورية".
وأشار الفايز إلى أن النشامى بأدائهم الرجولي وإصرارهم على الفوز قادرون على مواصلة المشوار وتحقيق بطولة أمم آسيا لكرة القدم.
وقال إن منتخب النشامى أدخل الفرحة والسعادة لكل بيت أردني، وسطر في مشوار المنافسة على البطولة معاني التضحية من أجل الوطن لتبقى رايته خفاقة شامخه.
--(بترا)
م ش/ب ع/ ع ط
06/02/2024 21:19:39
MENAFN07022024000117011021ID1107820184
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