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الأمم المتحدة: هجوم الاحتلال على رفح يصل لجريمة حرب

2/7/2024 1:26:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 شباط (بترا)- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، إن "القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال رفع من وتيرة قصف لمحافظة رفح يومي الأحد والاثنين.
وأضاف لاركيه: "إن الأعمال العدائية المكثفة في رفح- في ظل هذا الوضع- يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك".
--(بترا)
م د/ب ع/ ع ط
06/02/2024 21:09:02

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