الصفدي: النشامى يقدمون للوطن أجمل فرحة بمناسبة مرور 25 عاما على الجلوس الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن منتخب النشامى بفوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية، أهدى الوطن أجمل الأفراح بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

وأضاف الصفدي: "ببلوغ النشامى نهائي كأس آسيا، زادت أفراحنا بهجة وسرورا، ونثروا السعادة في مختلف أرجاء الوطن، مؤكدا أن ما حققه "النشامى" من فوز تاريخي مفخرة لنا جميعا.

وهنأ الصفدي جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، وسمو الأمير علي رئيس اتحاد الكرة، والشعب الأردني وفريق النشامى، بهذا الفوز الثمين.

--(بترا)

م خ/ب ع/ ع ط

06/02/2024 21:07:10