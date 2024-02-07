الوطني لحقوق الإنسان يهنئ الملك بمناسبة مرور 25 عاما على توليه سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- أعربت رئيس و أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، والمفوض العام، والأمانة العامة، عن أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاما على توليه سلطاته الدستورية.
وتقدمت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، وأعضاء المجلس، والمفوض العام، والأمانة العامة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاما على توليه سلطاته الدستورية.
وأكدوا في هذه المناسبة العزيزة، أن جلالة الملك أولى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته؛ ولتحقيق هذه الغاية تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالاستناد إلى رسالة الإسلام السّمحة وما تضمّنه التراث العربيّ والإسلاميّ من قِيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكّدته العهود والمواثيق الدوليّة من مبادئ.
وأضافوا في بيان للمركز اليوم الثلاثاء، إنه وللاستمرار في ترسيخ النهج الحقوقي تم نشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى أبرز الاتفاقيات الدوليّة ذات البُعد الحقوقيّ؛ لتعد بعد ذلك جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، بالإضافة إلى التزام الأردن في الوقت ذاته بتقديم التقارير الدوريّة إلى الآليات التعاقديّة وغير التعاقديّة لحقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الداخلي تم إنشاء مؤسسات دستورية ذات أبعاد حقوقية جوهرية أبرزها إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشاروا إلى أن التحديث السياسي كان من أبرز الأولويات في الرؤية الملكية التي تجسدت في اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسية التي عملت على تطوير التّشريعات الناظمة للحياة السياسيّة في إطار منظومة متكاملة تدفع بالأردن إلى ترسيخ النهج الديمقراطي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد المركز أن الإرادة السياسية في الأردن تتجه بعزيمة إلى حماية وتعزيز حقوق الانسان في المجالات كافة، وصولا إلى منظومة عامة تحقق الرؤية الملكية على صعيد السياسات العامة والتشريعات والممارسات.
--(بترا)
ه ع/ب ع/ ع ط
06/02/2024 20:54:29
MENAFN07022024000117011021ID1107820181
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