الوطني لحقوق الإنسان يهنئ الملك بمناسبة مرور 25 عاما على توليه سلطاته الدستورية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- أعربت رئيس و أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، والمفوض العام، والأمانة العامة، عن أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاما على توليه سلطاته الدستورية.

وتقدمت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، وأعضاء المجلس، والمفوض العام، والأمانة العامة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاما على توليه سلطاته الدستورية.

وأكدوا في هذه المناسبة العزيزة، أن جلالة الملك أولى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته؛ ولتحقيق هذه الغاية تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالاستناد إلى رسالة الإسلام السّمحة وما تضمّنه التراث العربيّ والإسلاميّ من قِيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكّدته العهود والمواثيق الدوليّة من مبادئ.

وأضافوا في بيان للمركز اليوم الثلاثاء، إنه وللاستمرار في ترسيخ النهج الحقوقي تم نشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى أبرز الاتفاقيات الدوليّة ذات البُعد الحقوقيّ؛ لتعد بعد ذلك جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، بالإضافة إلى التزام الأردن في الوقت ذاته بتقديم التقارير الدوريّة إلى الآليات التعاقديّة وغير التعاقديّة لحقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الداخلي تم إنشاء مؤسسات دستورية ذات أبعاد حقوقية جوهرية أبرزها إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأشاروا إلى أن التحديث السياسي كان من أبرز الأولويات في الرؤية الملكية التي تجسدت في اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسية التي عملت على تطوير التّشريعات الناظمة للحياة السياسيّة في إطار منظومة متكاملة تدفع بالأردن إلى ترسيخ النهج الديمقراطي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد المركز أن الإرادة السياسية في الأردن تتجه بعزيمة إلى حماية وتعزيز حقوق الانسان في المجالات كافة، وصولا إلى منظومة عامة تحقق الرؤية الملكية على صعيد السياسات العامة والتشريعات والممارسات.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ ع ط

06/02/2024 20:54:29