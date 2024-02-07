الداوود يتفقد مديرية بريد الشمال

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 6 شباط (بترا)- تفقد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، ترافقه مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب ومدير مديرية إقليم الشمال عمر طبيشات وعدد من مديري الدوائر في الشركة، مديرية بريد إقليم الشمال وعددا من المكاتب البريدية التابعة لها.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الثلاثاء، اطلع الداوود من خلال عرض توضيحي شامل على واقع عمل المكاتب البريدية في إقليم الشمال قدمه مدير اقليم الشمال شارحا ما تقدمه هذه المكاتب من خدمات الى المواطنين، إضافة الى تفعيل عمل المكاتب في مجال السحوبات المالية لمنتفعي المعونة الوطنية وتقديم خدمات "اي فواتيركم" والخدمات البريدية الأخرى، كما بحث سبل النهوض وتحسين الاداء وأبرز التحديات التي تواجه العمل ودراسة إيجاد الحلول لها بالسرعة القصوى.

كما قام الداوود بافتتاح مركز عمليات البريد الجديد في مركز اربد والذي سيشكل محورا حيويا لمعالجة بريد الاتفاقيات والبريد السريع والخدمات الأخرى.

وافتتح الداوود مركز عمليات إربد، مشيرا الى أن المركز سيساهم في متابعة وبشكل أكثر فعالية الاتفاقيات الموقعة مع العملاء ويعمل على تسريع وتحسين عمليات استقبال وتوزيع البريد.

وقال الداوود على هامش الجولة التفقدية إن الزيارات الميدانية تهدف الى الاطلاع على واقع العمل في مديريات البريد الأردني وبحث سبل تحسين الأداء بشكل متواصل بما يواكب أحدث التطورات على صعيد العمل البريدي الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية العنصر البشري في العمل البريدي.

وحث العاملين في إقليم الشمال وفي والأقاليم الأخرى على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بالعمل البريدي والعمل بجد لتقديم صورة متميزة عن البريد الأردني في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها سوق البريد المحلي والعالمي.

وأضاف إن مجلس وإدارة البريد الأردني يعملان على النهوض بواقع العاملين في البريد ويحرصون على متابعة المشاكل التي يواجهونها، مقدرين في الوقت ذاته الجهود التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

06/02/2024 20:45:35

