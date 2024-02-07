الداوود يتفقد مديرية بريد الشمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 6 شباط (بترا)- تفقد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، ترافقه مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب ومدير مديرية إقليم الشمال عمر طبيشات وعدد من مديري الدوائر في الشركة، مديرية بريد إقليم الشمال وعددا من المكاتب البريدية التابعة لها.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الثلاثاء، اطلع الداوود من خلال عرض توضيحي شامل على واقع عمل المكاتب البريدية في إقليم الشمال قدمه مدير اقليم الشمال شارحا ما تقدمه هذه المكاتب من خدمات الى المواطنين، إضافة الى تفعيل عمل المكاتب في مجال السحوبات المالية لمنتفعي المعونة الوطنية وتقديم خدمات "اي فواتيركم" والخدمات البريدية الأخرى، كما بحث سبل النهوض وتحسين الاداء وأبرز التحديات التي تواجه العمل ودراسة إيجاد الحلول لها بالسرعة القصوى.
كما قام الداوود بافتتاح مركز عمليات البريد الجديد في مركز اربد والذي سيشكل محورا حيويا لمعالجة بريد الاتفاقيات والبريد السريع والخدمات الأخرى.
وافتتح الداوود مركز عمليات إربد، مشيرا الى أن المركز سيساهم في متابعة وبشكل أكثر فعالية الاتفاقيات الموقعة مع العملاء ويعمل على تسريع وتحسين عمليات استقبال وتوزيع البريد.
وقال الداوود على هامش الجولة التفقدية إن الزيارات الميدانية تهدف الى الاطلاع على واقع العمل في مديريات البريد الأردني وبحث سبل تحسين الأداء بشكل متواصل بما يواكب أحدث التطورات على صعيد العمل البريدي الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية العنصر البشري في العمل البريدي.
وحث العاملين في إقليم الشمال وفي والأقاليم الأخرى على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بالعمل البريدي والعمل بجد لتقديم صورة متميزة عن البريد الأردني في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها سوق البريد المحلي والعالمي.
وأضاف إن مجلس وإدارة البريد الأردني يعملان على النهوض بواقع العاملين في البريد ويحرصون على متابعة المشاكل التي يواجهونها، مقدرين في الوقت ذاته الجهود التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
--(بترا)
س ع/ب ع/ ع ط
06/02/2024 20:45:35
MENAFN07022024000117011021ID1107820180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.