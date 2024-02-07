الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف محكمة في اسطنبول التركية
التاريخ
2/7/2024 1:25:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 شباط (بترا)- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف محكمة في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والمنشآت الرسمية، معرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
06/02/2024 20:34:15
MENAFN07022024000117011021ID1107820179
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.