العقبة تحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 6 شباط (بترا)-أمين المعايطة- احتفلت مديرية أوقاف محافظة العقبة اليوم الثلاثاء، بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وذلك برعاية محافظ العقبة خالد الحجاج، وعدد من ممثلي الكنائس الدينية بالعقبة ورجال الدين المسيحي وأهل العلم والأئمة والخطباء وممثلين عن المجتمع المحلي.

وقال الحجاج، إن هذه المناسبة تعد رسالة كبيرة وعظيمة للعالم أجمع وأبناء الوطن خاصة بأن الأردن، هو بلد الوئام بين أفراده وجميع مكوناته وأطيافه، مشيرا إلى أن رسالة الأردن عربية هاشمية أردنية كثيرة الأبعاد ومتعددة المضامين.

وأضاف، إن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين مهمين، من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان ما يجعل هذه المناسبة وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم.

وقال مدير أوقاف العقبة، فضيلة الشيخ فارس جوازنة، إن المناسبة تبعث بمضمونها رسائل التسامح والوئام والانسجام بين مختلف الأديان وتعزيز القيم المشتركة في الأردن، مشيرا الى أنه وتبعا لذلك فإن مهمة التعبير عن شعائر وتعاليم كل الديانات التي تحث على التسامح واحترام الآخر وعلى نشر الأمن والسلام توكل للعلماء ورجال الدين.

وأضاف نحن كأردنيين نؤكد اعتزازنا بجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان ومصدر فخر واعتزاز الأردن والأردنيين جميعا.

بدوره أشاد الأب سميح مرجي بالسياسة الهاشمية الحكيمة والمعتدلة التي جعلت من الأردن البلد الإنموذج في الوئام بين الأديان السماوية، مؤكدا أن الأردنيين يقفون صفا واحدا حول القيادة الهاشمية ويجددون انتماءهم للوطن والقيادة.

من جانبه أكد مدير أوقاف العقبة الأسبق فضيلة الشيخ سليمان بلبل، عمق العلاقة بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية في الأردن التي تعتبر الإنموذج الأمثل في التسامح والمحبة، مشيرا إلى حرص القيادة الهاشمية على ترسيخ هذه العلاقة بما يخدم اللحمة الوطنية التي ترمي إلى حماية الوطن من الأفكار المتطرفة وتعزز أمنه واستقراره.

--(بترا)

ا م/ب ع/ ع ط

06/02/2024 20:33:24