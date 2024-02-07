العقبة تحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 6 شباط (بترا)-أمين المعايطة- احتفلت مديرية أوقاف محافظة العقبة اليوم الثلاثاء، بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وذلك برعاية محافظ العقبة خالد الحجاج، وعدد من ممثلي الكنائس الدينية بالعقبة ورجال الدين المسيحي وأهل العلم والأئمة والخطباء وممثلين عن المجتمع المحلي.
وقال الحجاج، إن هذه المناسبة تعد رسالة كبيرة وعظيمة للعالم أجمع وأبناء الوطن خاصة بأن الأردن، هو بلد الوئام بين أفراده وجميع مكوناته وأطيافه، مشيرا إلى أن رسالة الأردن عربية هاشمية أردنية كثيرة الأبعاد ومتعددة المضامين.
وأضاف، إن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين مهمين، من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان ما يجعل هذه المناسبة وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس بغض النظر عن ديانتهم.
وقال مدير أوقاف العقبة، فضيلة الشيخ فارس جوازنة، إن المناسبة تبعث بمضمونها رسائل التسامح والوئام والانسجام بين مختلف الأديان وتعزيز القيم المشتركة في الأردن، مشيرا الى أنه وتبعا لذلك فإن مهمة التعبير عن شعائر وتعاليم كل الديانات التي تحث على التسامح واحترام الآخر وعلى نشر الأمن والسلام توكل للعلماء ورجال الدين.
وأضاف نحن كأردنيين نؤكد اعتزازنا بجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان ومصدر فخر واعتزاز الأردن والأردنيين جميعا.
بدوره أشاد الأب سميح مرجي بالسياسة الهاشمية الحكيمة والمعتدلة التي جعلت من الأردن البلد الإنموذج في الوئام بين الأديان السماوية، مؤكدا أن الأردنيين يقفون صفا واحدا حول القيادة الهاشمية ويجددون انتماءهم للوطن والقيادة.
من جانبه أكد مدير أوقاف العقبة الأسبق فضيلة الشيخ سليمان بلبل، عمق العلاقة بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية في الأردن التي تعتبر الإنموذج الأمثل في التسامح والمحبة، مشيرا إلى حرص القيادة الهاشمية على ترسيخ هذه العلاقة بما يخدم اللحمة الوطنية التي ترمي إلى حماية الوطن من الأفكار المتطرفة وتعزز أمنه واستقراره.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
06/02/2024 20:33:24
MENAFN07022024000117011021ID1107820178
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