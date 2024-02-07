الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقعان اتفاقًا لدعم مليون شخص بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- وقعّت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، يُتيح الإمكانية لأكثر من مليون شخص في قطاع غزة للحصول على الخدمات الصحية الطارئة المُنقذة للحياة.

وسيدعم المشروع، الذي سيُنفَّذ على مدى عام، 30 مركزًا للرعاية الصحية الأولية و 10 مستشفيات وسيارات إسعاف في جميع أنحاء غزة بالأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللوازم التي تُستخدم مرة واحدة بالإضافة الى الوقود.

ويستفيد من هذا المشروع بحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نحو مليون نازح داخلي ومن يعيشون في المنطقة التي تخدمها المرافق الصحية المستهدفة.

وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي: "إن الالتزام السخي من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سوف يُمكِّن المنظمة من مواصلة تعزيز النظام الصحي، وضمان حصول النازحين بسبب العنف المستمر على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

وأكّدت أنه على الرغم من التقلّص الشديد في حيز الاستجابة الإنسانية والصحية في غزة، فإن المنظمة والشركاء لا يزالون ملتزمين بالوصول إلى جميع الناس بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشدة.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة: "إن تدهور الوضع الإنساني والصحي في غزة قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ‏وستواصل المملكة العربية السعودية، ويمثلها المركز دعم المنظمة في جهودها الدؤوبة لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات صحية عاجلة في غزة‎".

وتركز الخطة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية من أجل غزة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، ودعم المستشفيات ومراكز الصحة الأولية من خلال الإمدادات الطبية، وتنسيق نشر الفرق الطبية في حالات الطوارئ، وإنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة.

--(بترا)

و ز/ب ع/ ع ط

06/02/2024 20:30:16