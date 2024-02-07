الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يوقعان اتفاقًا لدعم مليون شخص بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- وقعّت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، يُتيح الإمكانية لأكثر من مليون شخص في قطاع غزة للحصول على الخدمات الصحية الطارئة المُنقذة للحياة.
وسيدعم المشروع، الذي سيُنفَّذ على مدى عام، 30 مركزًا للرعاية الصحية الأولية و 10 مستشفيات وسيارات إسعاف في جميع أنحاء غزة بالأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللوازم التي تُستخدم مرة واحدة بالإضافة الى الوقود.
ويستفيد من هذا المشروع بحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نحو مليون نازح داخلي ومن يعيشون في المنطقة التي تخدمها المرافق الصحية المستهدفة.
وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي: "إن الالتزام السخي من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سوف يُمكِّن المنظمة من مواصلة تعزيز النظام الصحي، وضمان حصول النازحين بسبب العنف المستمر على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".
وأكّدت أنه على الرغم من التقلّص الشديد في حيز الاستجابة الإنسانية والصحية في غزة، فإن المنظمة والشركاء لا يزالون ملتزمين بالوصول إلى جميع الناس بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشدة.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة: "إن تدهور الوضع الإنساني والصحي في غزة قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وستواصل المملكة العربية السعودية، ويمثلها المركز دعم المنظمة في جهودها الدؤوبة لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات صحية عاجلة في غزة".
وتركز الخطة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية من أجل غزة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، ودعم المستشفيات ومراكز الصحة الأولية من خلال الإمدادات الطبية، وتنسيق نشر الفرق الطبية في حالات الطوارئ، وإنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة.
--(بترا)
و ز/ب ع/ ع ط
06/02/2024 20:30:16
MENAFN07022024000117011021ID1107820177
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